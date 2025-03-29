Лечче - Рома 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 21:45
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
29 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Рома, которое состоится 29 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Рома
Рим
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|37
|пз
|Йеспер Карлссон
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Крстович
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|11.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 1
|20.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|07.04.2012
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 2
|20.11.2011
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|28.02.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|61
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|29
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|53
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|29
|52
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|29
|51
|7
|Рома
|29
|49
|8
|Фиорентина
|29
|48
|9
|Милан
|29
|47
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|29
|38
|12
|Дженоа
|29
|35
|13
|Комо
|29
|29
|14
|Верона
|29
|29
|15
|Кальяри
|29
|26
|16
|Лечче
|29
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|29
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|29
|15