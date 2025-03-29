00:49 ()
Онлайн трансляции
Пятница 28 марта
Суббота 29 марта
Свернуть список

Лечче - Рома 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 21:45
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
29 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Лечче
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Рома, которое состоится 29 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Рома
Рим
30ИталияврВладимиро Фальконе
12ФранциязщФредерик Жильбер
6ИталиязщФедерико Баскиротто
19ФранциязщГаби Жан
25ИталиязщАнтонино Галло
29МалипзЛассана Кулибали
75ФранцияпзБальтазар Пьерре
14ИсландияпзТорир Йоханн Хельгасон
37ШвецияпзЙеспер Карлссон
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
9ЧерногориянпНикола Крстович
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
15ГерманиязщМатс Хуммельс
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
35ИталияпзТоммазо Бальданци
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
56БельгиянпАлексис Салемакерс
11УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИталияМарко Джампаоло
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
07.12.2024Италия — Серия А15-й турРома4 : 1Лечче
01.04.2024Италия - Серия А30-й турЛечче0 : 0Рома
05.11.2023Италия - Серия А11-й турРома2 : 1Лечче
11.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турЛечче1 : 1Рома
09.10.2022Италия - Серия АСерия А. 9-й турРома2 : 1Лечче
20.01.2022Кубок Италии1/8 финалаРома3 : 1Лечче
23.02.2020Италия - Серия А25-й турРома4 : 0Лечче
29.09.2019Италия - Серия А6-й турЛечче0 : 1Рома
07.04.2012Италия - Серия А31-й турЛечче4 : 2Рома
20.11.2011Италия - Серия А12-й турРома2 : 1Лечче
14.03.2025Италия — Серия А29-й тур2 : 1Лечче
08.03.2025Италия — Серия А28-й турЛечче2 : 3
28.02.2025Италия — Серия А27-й тур1 : 0Лечче
21.02.2025Италия — Серия А26-й турЛечче0 : 1
16.02.2025Италия — Серия А25-й тур0 : 0Лечче
16.03.2025Италия — Серия А29-й турРома1 : 0
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матч3 : 1Рома
09.03.2025Италия — Серия А28-й тур0 : 1Рома
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчРома2 : 1
02.03.2025Италия — Серия А27-й турРома2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2964
2
Лига чемпионов
Наполи2961
3
Лига чемпионов
Аталанта2958
4
Лига чемпионов
Болонья2953
5
Лига Европы
Ювентус2952
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2951
7 Рома2949
8 Фиорентина2948
9 Милан2947
10 Удинезе2940
11 Торино2938
12 Дженоа2935
13 Комо2929
14 Верона2929
15 Кальяри2926
16 Лечче2925
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи2922
19
Зона вылета
Венеция2920
20
Зона вылета
Монца2915

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close