Вольфсбург - Хайденхайм 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
29 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хайденхайм, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|7
|пз
|Андреас Сков Ольсен
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|2
|зщ
|Марнон Буш
|21
|пз
|Адриан Бек
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|39
|пз
|Никлас Дорш
|13
|пз
|Франс Кретциг
|12
|нп
|Буду Зивзивадзе
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Франк Шмидт
История личных встреч
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|26.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 1
|29.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|26.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|62
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|26
|45
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|26
|45
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|26
|42
|7
|Боруссия М
|26
|40
|8
|Вольфсбург
|26
|38
|9
|Аугсбург
|26
|38
|10
|Штутгарт
|26
|37
|11
|Боруссия Д
|26
|35
|12
|Вердер
|26
|33
|13
|Унион
|26
|27
|14
|Хоффенхайм
|26
|26
|15
|Санкт-Паули
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|26
|20
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|19
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|26
|17