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Вольфсбург - Хайденхайм 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
29 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Вольфсбург
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хайденхайм, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ПольшаврКамиль Грабара
2ГерманиязщКилиан Фишер
3БельгиязщСебастиан Борнау
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ДаниязщЙоаким Мехле
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
24ГерманияпзБенце Дардаи
7ДанияпзАндреас Сков Ольсен
39АвстриянпПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
11ПортугалиянпТьягу Томаш
1ГерманияврКевин Мюллер
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
4ГерманиязщТим Зирслебен
2ГерманиязщМарнон Буш
21ГерманияпзАдриан Бек
3ГерманияпзЯн Шёппнер
39ГерманияпзНиклас Дорш
13ГерманияпзФранс Кретциг
12ГрузиянпБуду Зивзивадзе
18ГерманиянпМарвин Пирингер
Главные тренеры
АвстрияРальф Хазенхюттль
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турХайденхайм1 : 3Вольфсбург
20.01.2024Германия - Бундеслига18-й турХайденхайм1 : 1Вольфсбург
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 0Хайденхайм
26.10.2016Кубок Германии2-й раундХайденхайм0 : 1Вольфсбург
29.10.2014Кубок Германии2-й раундВольфсбург4 : 1Хайденхайм
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур1 : 0Вольфсбург
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турВольфсбург1 : 1
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур1 : 2Вольфсбург
26.02.2025Кубок Германии1/4 финала1 : 0Вольфсбург
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турВольфсбург1 : 1
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й турХайденхайм3 : 1
09.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур1 : 1Хайденхайм
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турХайденхайм0 : 3
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур2 : 2Хайденхайм
20.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 2-й матчХайденхайм1 : 3 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2662
2
Лига чемпионов
Байер2656
3
Лига чемпионов
Майнц2645
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2645
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2642
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2642
7 Боруссия М2640
8 Вольфсбург2638
9 Аугсбург2638
10 Штутгарт2637
11 Боруссия Д2635
12 Вердер2633
13 Унион2627
14 Хоффенхайм2626
15 Санкт-Паули2625
16
Стыковая зона
Бохум2620
17
Зона вылета
Хайденхайм2619
18
Зона вылета
Хольштайн2617

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