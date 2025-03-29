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Хоффенхайм - Аугсбург 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
29 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Хоффенхайм
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Аугсбург, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Аугсбург
Аугсбург
1ГерманияврОливер Бауман
3ЧехиязщПавел Кадержабек
35БразилиязщАртур Шавес
4НорвегиязщЛео Эстигор
19ЧехиязщДавид Юрасек
16ГерманиязщАнтон Стах
20ГерманияпзФинн Оле Беккер
7ГерманияпзТом Бишоф
27ХорватияпзАндрей Крамарич
21ГерманиянпМариус Бюльтер
26Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
1ГерманияврФинн Дамен
5ФранциязщКрислен Матсима
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
16ШвейцариязщСедрик Цезигер
11ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
8КосовопзЭльвис Реджбечай
19НигерияпзФрэнк Оньека
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
21ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ДанияЙесс Торуп
История личных встреч
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турАугсбург0 : 0Хоффенхайм
07.04.2024Германия - Бундеслига28-й турХоффенхайм3 : 1Аугсбург
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турАугсбург1 : 1Хоффенхайм
17.02.2023Германия - Бундеслига21-й турАугсбург1 : 0Хоффенхайм
27.08.2022Германия - Бундеслига4-й турХоффенхайм1 : 0Аугсбург
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турХоффенхайм3 : 1Аугсбург
14.08.2021Германия - Бундеслига1-й турАугсбург0 : 4Хоффенхайм
03.04.2021Германия - Бундеслига27-й турАугсбург2 : 1Хоффенхайм
07.12.2020Германия - Бундеслига10-й турХоффенхайм3 : 1Аугсбург
17.06.2020Германия - Бундеслига32-й турАугсбург1 : 3Хоффенхайм
14.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур1 : 0Хоффенхайм
09.03.2025Германия — Бундеслига25-й турХоффенхайм1 : 1
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 1Хоффенхайм
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турХоффенхайм1 : 1
16.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур1 : 3Хоффенхайм
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турАугсбург1 : 0
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур0 : 1Аугсбург
02.03.2025Германия — Бундеслига24-й турАугсбург0 : 0
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур0 : 3Аугсбург
14.02.2025Германия — Бундеслига22-й турАугсбург0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2662
2
Лига чемпионов
Байер2656
3
Лига чемпионов
Майнц2645
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2645
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2642
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2642
7 Боруссия М2640
8 Вольфсбург2638
9 Аугсбург2638
10 Штутгарт2637
11 Боруссия Д2635
12 Вердер2633
13 Унион2627
14 Хоффенхайм2626
15 Санкт-Паули2625
16
Стыковая зона
Бохум2620
17
Зона вылета
Хайденхайм2619
18
Зона вылета
Хольштайн2617

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