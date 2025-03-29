Хоффенхайм - Аугсбург 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
29 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Аугсбург, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Оливер Бауман
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|35
|зщ
|Артур Шавес
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|19
|зщ
|Давид Юрасек
|16
|зщ
|Антон Стах
|20
|пз
|Финн Оле Беккер
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|26
|нп
|Харис Табакович
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Йесс Торуп
История личных встреч
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|17.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|07.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|14.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|14.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|62
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|26
|45
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|26
|45
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|26
|42
|7
|Боруссия М
|26
|40
|8
|Вольфсбург
|26
|38
|9
|Аугсбург
|26
|38
|10
|Штутгарт
|26
|37
|11
|Боруссия Д
|26
|35
|12
|Вердер
|26
|33
|13
|Унион
|26
|27
|14
|Хоффенхайм
|26
|26
|15
|Санкт-Паули
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|26
|20
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|19
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|26
|17