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Кайзерслаутерн - Фортуна 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 21:30
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
29 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур
Кайзерслаутерн
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Фортуна, которое состоится 29 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна3 : 4Кайзерслаутерн
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Кайзерслаутерн1 : 3Фортуна
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна4 : 3Кайзерслаутерн
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн0 : 3Фортуна
11.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Фортуна1 : 2Кайзерслаутерн
04.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Кайзерслаутерн2 : 5Фортуна
27.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Кайзерслаутерн1 : 3Фортуна
19.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Фортуна2 : 0Кайзерслаутерн
10.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Фортуна1 : 1Кайзерслаутерн
29.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Кайзерслаутерн0 : 0Фортуна
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 5 : 3Кайзерслаутерн
07.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Кайзерслаутерн1 : 1
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Кайзерслаутерн3 : 0
21.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 0Кайзерслаутерн
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Кайзерслаутерн0 : 0
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Фортуна1 : 0
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 4 : 1Фортуна
28.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Фортуна1 : 2
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 1 : 1Фортуна
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Фортуна2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2749
2
Повышение
Кёльн2647
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 072645
4 Кайзерслаутерн2643
5 Магдебург2642
6 Ганновер-962642
7 Эльверсберг2741
8 Нюрнберг2641
9 Фортуна2641
10 Карлсруэ2637
11 Шальке-042633
12 Гройтер Фюрт2633
13 Дармштадт 982731
14 Герта2629
15 Пройссен Мюнстер2626
16
Стыковая зона
Ульм 18462723
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2623
18
Зона вылета
Ян2616

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