Кайзерслаутерн - Фортуна 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 21:30
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
29 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Фортуна, которое состоится 29 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 4
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 3
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|11.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 5
|27.01.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|19.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
|10.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|29.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|5 : 3
|07.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|21.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|4 : 1
|28.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|27
|49
| 2
Повышение
|Кёльн
|26
|47
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|26
|45
|4
|Кайзерслаутерн
|26
|43
|5
|Магдебург
|26
|42
|6
|Ганновер-96
|26
|42
|7
|Эльверсберг
|27
|41
|8
|Нюрнберг
|26
|41
|9
|Фортуна
|26
|41
|10
|Карлсруэ
|26
|37
|11
|Шальке-04
|26
|33
|12
|Гройтер Фюрт
|26
|33
|13
|Дармштадт 98
|27
|31
|14
|Герта
|26
|29
|15
|Пройссен Мюнстер
|26
|26
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Ян
|26
|16