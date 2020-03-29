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Фортуна - Спарта 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 19:45
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
29 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Фортуна
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Спарта, которое состоится 29 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Спарта
Роттердам
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
14 Бразилия зщ Родриго Гут
12 Португалия пз Иву Пинту
32 Франция пз Rosier Loreintz
20 Франция пз Эдуар Мишю
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
19 Сербия нп Боян Радулович
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
3 Нидерланды зщ Marvin Young
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
6 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
8 Нидерланды пз Карел Эйтинг
11 Япония пз Сюнсукэ Мито
7 Нидерланды нп Митчелл ван Берген
10 Исландия нп Кристиан Хлинссон
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Спарта1 : 1Фортуна
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Спарта4 : 0Фортуна
13.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фортуна0 : 2Спарта
03.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Фортуна0 : 0Спарта
29.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Спарта3 : 1Фортуна
16.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Фортуна3 : 0Спарта
12.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Спарта3 : 1Фортуна
13.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Спарта1 : 2Фортуна
13.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Фортуна0 : 1Спарта
25.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Спарта1 : 1Фортуна
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 1 : 0Фортуна
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Фортуна1 : 0
28.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 2Фортуна
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 0Фортуна
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фортуна0 : 2
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Спарта1 : 1
07.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 1 : 1Спарта
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Спарта4 : 0
14.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 0Спарта
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 3 : 0Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2664
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2658
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2649
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2547
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2646
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2544
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2644
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2632
9 Гронинген2531
10 Херенвен2631
11 НЕК Неймеген2629
12 НАК Бреда2629
13 Хераклес2628
14 ПЕК Зволле2626
15 Спарта2625
16
Стыковая зона
Виллем II2624
17
Зона вылета
Валвейк2517
18
Зона вылета
Алмере Сити2615

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