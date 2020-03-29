Фортуна - Спарта 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 19:45
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
29 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Спарта, которое состоится 29 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Спарта
Роттердам
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|14
|зщ
|Родриго Гут
|12
|пз
|Иву Пинту
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
|19
|нп
|Боян Радулович
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|6
|пз
|Гиваи Зехиэль
|8
|пз
|Карел Эйтинг
|11
|пз
|Сюнсукэ Мито
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|10
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Морис Стейн
История личных встреч
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 0
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|03.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 0
|29.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 1
|16.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|12.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 1
|13.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 2
|13.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 1
|25.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|28.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|07.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|14.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|26
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|25
|47
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|26
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|26
|32
|9
|Гронинген
|25
|31
|10
|Херенвен
|26
|31
|11
|НЕК Неймеген
|26
|29
|12
|НАК Бреда
|26
|29
|13
|Хераклес
|26
|28
|14
|ПЕК Зволле
|26
|26
|15
|Спарта
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|26
|15