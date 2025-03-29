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Уотфорд - Плимут Аргайл 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 14:30
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
29 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
Уотфорд
Плимут Аргайл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Плимут Аргайл, которое состоится 29 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
22.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Плимут Аргайл2 : 2Уотфорд
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Уотфорд2 : 0Плимут Аргайл
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Плимут Аргайл3 : 3Уотфорд
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Уотфорд0 : 0Плимут Аргайл
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 1 : 0Уотфорд
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Уотфорд1 : 0
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Уотфорд1 : 2
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 0 : 0Уотфорд
23.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Уотфорд2 : 0
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Плимут Аргайл2 : 3
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 2Плимут Аргайл
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Плимут Аргайл0 : 3
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 1Плимут Аргайл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3880
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3880
3
Плей-офф
Бёрнли3878
4
Плей-офф
Сандерленд3869
5
Плей-офф
Ковентри Сити3859
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3857
7 Бристоль Сити3857
8 Мидлсбро3854
9 Блэкберн Роверс3852
10 Уотфорд3852
11 Миллуолл3851
12 Шеффилд Уэнсдей3851
13 Норвич Сити3849
14 Престон Норт Энд3847
15 Куинз Парк Рейнджерс3845
16 Суонси Сити3844
17 Портсмут3842
18 Оксфорд Юнайтед3842
19 Халл Сити3841
20 Сток Сити3839
21 Кардифф Сити3839
22
Зона вылета
Дерби Каунти3838
23
Зона вылета
Лутон Таун3835
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3833

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