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Мидлсбро - Оксфорд Юнайтед 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 17:00
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
29 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
Мидлсбро
Оксфорд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турОксфорд Юнайтед2 : 6Мидлсбро
18.02.2017Кубок Англии1/8 финалаМидлсбро3 : 2Оксфорд Юнайтед
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур0 : 0Мидлсбро
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турМидлсбро2 : 1
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур1 : 0Мидлсбро
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турМидлсбро1 : 0
25.02.2025Англия — Чемпионшип31-й тур1 : 3Мидлсбро
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турОксфорд Юнайтед1 : 0
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур2 : 1Оксфорд Юнайтед
07.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур1 : 1Оксфорд Юнайтед
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турОксфорд Юнайтед2 : 3
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й тур2 : 0Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3880
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3880
3
Плей-офф
Бёрнли3878
4
Плей-офф
Сандерленд3869
5
Плей-офф
Ковентри Сити3859
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3857
7 Бристоль Сити3857
8 Мидлсбро3854
9 Блэкберн Роверс3852
10 Уотфорд3852
11 Миллуолл3851
12 Шеффилд Уэнсдей3851
13 Норвич Сити3849
14 Престон Норт Энд3847
15 Куинз Парк Рейнджерс3845
16 Суонси Сити3844
17 Портсмут3842
18 Оксфорд Юнайтед3842
19 Халл Сити3841
20 Сток Сити3839
21 Кардифф Сити3839
22
Зона вылета
Дерби Каунти3838
23
Зона вылета
Лутон Таун3835
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3833

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