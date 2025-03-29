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Сандерленд - Миллуолл 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 17:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
29 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
Сандерленд
Миллуолл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Миллуолл, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турМиллуолл1 : 1Сандерленд
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСандерленд0 : 1Миллуолл
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турМиллуолл1 : 1Сандерленд
04.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турМиллуолл1 : 1Сандерленд
03.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турСандерленд3 : 0Миллуолл
03.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМиллуолл1 : 1Сандерленд
18.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСандерленд2 : 2Миллуолл
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур3 : 0Сандерленд
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турСандерленд1 : 1
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турСандерленд2 : 1
28.02.2025Англия — Чемпионшип35-й тур1 : 2Сандерленд
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й турСандерленд0 : 1
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турМиллуолл1 : 0
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур2 : 0Миллуолл
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур1 : 2Миллуолл
04.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турМиллуолл0 : 2
01.03.2025Кубок Англии1/8 финала3 : 1Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3880
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3880
3
Плей-офф
Бёрнли3878
4
Плей-офф
Сандерленд3869
5
Плей-офф
Ковентри Сити3859
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3857
7 Бристоль Сити3857
8 Мидлсбро3854
9 Блэкберн Роверс3852
10 Уотфорд3852
11 Миллуолл3851
12 Шеффилд Уэнсдей3851
13 Норвич Сити3849
14 Престон Норт Энд3847
15 Куинз Парк Рейнджерс3845
16 Суонси Сити3844
17 Портсмут3842
18 Оксфорд Юнайтед3842
19 Халл Сити3841
20 Сток Сити3839
21 Кардифф Сити3839
22
Зона вылета
Дерби Каунти3838
23
Зона вылета
Лутон Таун3835
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3833

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