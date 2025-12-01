21:05 ()
Онлайн трансляции
Среда 10 декабря
Четверг 11 декабря
Свернуть список

Фиорентина - Динамо Киев 11 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 11-12-2025 19:45
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
11 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). , Общий этап. 5-й тур
Фиорентина
Динамо К

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Динамо Киев, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Паоло Ваноли
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
23.04.2015 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Фиорентина2 : 0Динамо К
16.04.2015 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Динамо К1 : 1Фиорентина
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 1Фиорентина
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 0Фиорентина
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Фиорентина0 : 1
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Фиорентина1 : 1
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 2 : 2Фиорентина
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Динамо К
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Динамо К1 : 2
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 2 : 0Динамо К
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Динамо К
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Динамо К0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор410
2
1/8 финала
Страсбург410
3
1/8 финала
Целе49
4
1/8 финала
Шахтёр49
5
1/8 финала
Майнц49
6
1/8 финала
Ракув48
7
1/8 финала
АЕК Ларнака48
8
1/8 финала
Ягеллония48
9
Плей-офф
Дрита48
10
Плей-офф
АЕК Афины47
11
Плей-офф
Спарта П47
12
Плей-офф
Райо Вальекано47
13
Плей-офф
Лозанна47
14
Плей-офф
Сигма Оломоуц47
15
Плей-офф
Университатя Кр47
16
Плей-офф
Кристал Пэлас46
17
Плей-офф
Лех П46
18
Плей-офф
Фиорентина46
19
Плей-офф
Зриньски46
20
Плей-офф
АЗ Алкмар46
21
Плей-офф
Ноа45
22
Плей-офф
Омония45
23
Плей-офф
КуПС45
24
Плей-офф
Риека45
25 Шкендия44
26 Линкольн44
27 Динамо К43
28 Легия43
29 Слован Бр43
30 Хамрун Спартанс43
31 Хеккен42
32 Брейдаблик42
33 Абердин42
34 Шелбурн41
35 Шэмрок Роверс41
36 Рапид В40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close