Владелец «Эвертона» может продать клуб из-за финансовых трудностей

Дата публикации: 20-01-2022

Фарад Мошири, владеющий «Эвертоном», может выставить клуб на продажу. Информация появилась в издании «The Sun».



В ближайшее время у команды из Ливерпуля могут возникнуть серьезные трудности с финансами. Вызвано это существенными затратами на тренерский штаб и зарплаты игроков (порядка 85% дохода). За 3 последних года финансовые потери «Эвертона» составили 318 млн евро (265 млн фунтов). В настоящий момент стоимость клуба составляет порядка 420 млн евро (350 млн фунтов).



Бизнесмен инвестировал в проектирование стадиона для «ирисок» 60 миллионов евро (50 млн фунтов). Однако на завершение проекта требуется еще 420 миллионов (350 млн фунтов).



После 19 проведенных встреч «Эвертон» находится на 16-ой строчке в АПЛ, имея в своем активе 19 очков.