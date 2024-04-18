Олимпиакос - Астон Вилла 09 Мая прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
09 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Астон Вилла, которое состоится 09 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
|88
|вр
|Константинос Цолакис
|23
|зщ
|Родиней
|74
|зщ
|Андреас Нтои
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|3
|зщ
|Франсиско Ортега
|8
|пз
|Висенте Иборра
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
|19
|пз
|Георгиос Масурас
|6
|пз
|Шикинью
|56
|пз
|Даниэл Поденсе
|9
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|6
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Джон Макгинн
|31
|нп
|Леон Бэйли
|19
|нп
|Мусса Диаби
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Унаи Эмери
История личных встреч
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 4
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 4
|28.04.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|4 : 1
|24.04.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|2 : 1
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 3
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 4
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
Текстовая трансляция
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Лига конференций — третий по статусу еврокубок. Значимость компенсируется зрелищностью: град голов здесь — явление привычное. Вот и в двух полуфиналах зрители увидели 11 забитых мячей.В полуфиналах Лиги конференций была жара! Сенсационный провал Эмери! Теперь для нового еврокубка ему нужен мощный камбэк 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги конференций: «Олимпиакос» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Олимпиакос» — 4:2.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|3 : 0
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|4 : 0
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|1 : 6 ДВ
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|0 : 1
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|0 : 0 3 : 1
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|5 : 1
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|1 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Виктория Пльзень
Фиорентина
|0 : 0
|2 : 0 ДВ
| Олимпиакос
Фенербахче
|3 : 2
|1 : 0 2 : 3
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Лилль
|2 : 1
|2 : 1 3 : 4
| Брюгге
ПАОК
|1 : 0
|0 : 2
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Олимпиакос
|2 : 4
|09.05
|Команда
|1
|2
| Фиорентина
Брюгге
|3 : 2
|08.05
Финал
| WSF1
WSF2
|29.05