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Олимпиакос - Астон Вилла 09 Мая прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
09 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Олимпиакос
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Астон Вилла, которое состоится 09 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
88 Греция вр Константинос Цолакис
23 Бразилия зщ Родиней
74 Греция зщ Андреас Нтои
45 Греция зщ Панайотис Рецос
3 Аргентина зщ Франсиско Ортега
8 Испания пз Висенте Иборра
32 Аргентина пз Сантьяго Эссе
19 Греция пз Георгиос Масурас
6 Португалия пз Шикинью
56 Португалия пз Даниэл Поденсе
9 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
2 Польша зщ Мэтти Кэш
6 Бразилия пз Дуглас Луис
7 Шотландия пз Джон Макгинн
31 Ямайка нп Леон Бэйли
19 Франция нп Мусса Диаби
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
02.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Астон Вилла2 : 4Олимпиакос
02.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Астон Вилла2 : 4Олимпиакос
28.04.2024 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Олимпиакос4 : 1
24.04.2024 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур 1 : 1Олимпиакос
21.04.2024 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Олимпиакос2 : 1
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0 2 : 3Олимпиакос
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 1 : 0Астон Вилла
02.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Астон Вилла2 : 4Олимпиакос
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Астон Вилла2 : 2
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Астон Вилла3 : 1
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч 2 : 1 3 : 4Астон Вилла
Текстовая трансляция
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Лига конференций — третий по статусу еврокубок. Значимость компенсируется зрелищностью: град голов здесь — явление привычное. Вот и в двух полуфиналах зрители увидели 11 забитых мячей.В полуфиналах Лиги конференций была жара! Сенсационный провал Эмери! Теперь для нового еврокубка ему нужен мощный камбэк 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги конференций: «Олимпиакос» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Олимпиакос» — 4:2.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 3 : 0
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 4 : 0
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 1 : 6 ДВ
Штурм
Лилль
0 : 3 1 : 1
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 0 : 1
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 0 : 0 3 : 1
Динамо З
ПАОК
2 : 0 5 : 1
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 1 : 1
1/4 финала
Команда12
Виктория Пльзень
Фиорентина
0 : 0 2 : 0 ДВ
Олимпиакос
Фенербахче
3 : 2 1 : 0 2 : 3
Команда12
Астон Вилла
Лилль
2 : 1 2 : 1 3 : 4
Брюгге
ПАОК
1 : 0 0 : 2
1/2 финала
Команда12
Астон Вилла
Олимпиакос
2 : 4 09.05
Команда12
Фиорентина
Брюгге
3 : 2 08.05
Финал
WSF1
WSF2
29.05

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