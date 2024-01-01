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Флорида Пантерз - Бостон Брюинз 09 Мая прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
09 Мая 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 2-й матч
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Бостон Брюинз, которое состоится 09 Мая 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
07.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч Флорида Пантерз1 : 5Бостон Брюинз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 ОТФлорида Пантерз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Бостон Брюинз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 3Бостон Брюинз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 ОТФлорида Пантерз
01.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 7-й матч Бостон Брюинз3 : 4 ОТФлорида Пантерз
29.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Флорида Пантерз7 : 5Бостон Брюинз
27.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Бостон Брюинз3 : 4 ОТФлорида Пантерз
23.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз2 : 6Бостон Брюинз
22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз2 : 4Бостон Брюинз
07.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч Флорида Пантерз1 : 5Бостон Брюинз
30.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Флорида Пантерз6 : 1
28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч 6 : 3Флорида Пантерз
26.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч 3 : 5Флорида Пантерз
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТ
07.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч Флорида Пантерз1 : 5Бостон Брюинз
05.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 7-й матч Бостон Брюинз2 : 1 ОТ
03.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч 2 : 1Бостон Брюинз
01.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Бостон Брюинз1 : 2 ОТ
28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч 1 : 3Бостон Брюинз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
4
1
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ 2 : 1 2 : 1 ОТ
4
3
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
4
1
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
1
4
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 0 : 1
4
2
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 2 : 0 2 : 1
4
3
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
4 : 3 4 : 3 ОТ10.0512.0514.0517.0519.05
2
0
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
1 : 5 09.0511.0513.0515.0518.0520.05
0
1
1/2 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
3 : 4 ОТ10.0512.0514.0516.0518.0520.05
0
1
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
09.0511.0513.0515.0517.0519.0521.05
0
0

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