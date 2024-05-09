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Байер - Рома 09 Мая прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
09 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Байер
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Рома, которое состоится 09 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Рома
Рим, Италия
17 Чехия вр Матей Коварж
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
8 Германия пз Роберт Андрих
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Германия пз Флориан Вирц
21 Марокко нп Амин Адли
14 Чехия нп Патрик Шик
99 Сербия вр Миле Свилар
19 Турция зщ Зеки Челик
23 Италия зщ Джанлука Манчини
6 Англия зщ Крис Смоллинг
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
4 Италия пз Бриан Кристанте
16 Аргентина пз Леандро Паредес
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
21 Аргентина нп Пауло Дибала
90 Бельгия нп Ромелу Лукаку
92 Италия нп Стефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
02.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Рома0 : 2Байер
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Байер0 : 0Рома
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Рома1 : 0Байер
04.11.2015 Лига чемпионов Группа E. 4-й тур Рома3 : 2Байер
20.10.2015 Лига чемпионов Группа E. 3-й тур Байер4 : 4Рома
05.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 1 : 5Байер
02.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Рома0 : 2Байер
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Байер2 : 2
21.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 1Байер
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 1 : 1Байер
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Рома1 : 1
02.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Рома0 : 2Байер
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 2Рома
25.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 2Рома
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Рома1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги Европы: «Байер» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Байер» — 2:0.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 2 : 1
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 1 : 0
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 6 : 1
Карабах
Байер
2 : 2 3 : 2
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 0 : 1
Марсель
Вильярреал
4 : 0 3 : 1
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 5 : 0
Милан
Славия П
4 : 2 1 : 3
1/4 финала
Команда12
Бенфика
Марсель
2 : 1 1 : 0 4 : 2
Милан
Рома
0 : 1 2 : 1
Команда12
Байер
Вест Хэм Юнайтед
2 : 0 1 : 1
Ливерпуль
Аталанта
0 : 3 0 : 1
1/2 финала
Команда12
Рома
Байер
0 : 2 09.05
Команда12
Марсель
Аталанта
1 : 1 09.05
Финал
WSF1
WSF2
22.05

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