Аль-Охдуд - Аль-Наср 09 Мая прямая трансляция
09 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Охдуд - Аль-Наср, которое состоится 09 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Охдуд
Наджран
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Жорже Мендонса
|Луиш Каштру
История личных встреч
|24.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|3 : 0
|02.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|4 : 0
|20.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|3 : 0
|02.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|3 : 0
|04.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|6 : 0
|27.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|0 : 1
|19.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|3 : 1
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|30
|86
|2
|Аль-Наср
|30
|74
|3
|Аль-Ахли
|30
|55
|4
|Аль-Таавун
|30
|51
|5
|Аль-Иттихад
|30
|50
|6
|Аль-Фейха
|30
|41
|7
|Аль-Фатех
|30
|41
|8
|Аль-Шабаб
|30
|41
|9
|Аль-Иттифак
|30
|41
|10
|Дамак
|30
|38
|11
|Аль-Халидж
|30
|36
|12
|Аль-Вахда
|30
|32
|13
|Аль-Раед
|30
|31
|14
|Эр-Рияд
|30
|29
|15
|Аль-Охдуд
|30
|28
| 16
Зона вылета
|Абха
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Аль-Таи
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|30
|20