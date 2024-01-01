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Аль-Охдуд - Аль-Наср 09 Мая прямая трансляция

09 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 31-й тур
Аль-Охдуд
Аль-Наср

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Охдуд - Аль-Наср, которое состоится 09 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Охдуд
Наджран
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жорже Мендонса
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
24.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур Аль-Наср3 : 0Аль-Охдуд
02.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур 0 : 0Аль-Охдуд
27.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур Аль-Охдуд4 : 0
20.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур Аль-Охдуд1 : 2
07.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур 3 : 0Аль-Охдуд
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур 3 : 0Аль-Охдуд
04.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур Аль-Наср6 : 0
27.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур 0 : 1Аль-Наср
19.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур Аль-Наср3 : 1
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала 2 : 1Аль-Наср
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур 0 : 1Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль3086
2 Аль-Наср3074
3 Аль-Ахли3055
4 Аль-Таавун3051
5 Аль-Иттихад3050
6 Аль-Фейха3041
7 Аль-Фатех3041
8 Аль-Шабаб3041
9 Аль-Иттифак3041
10 Дамак3038
11 Аль-Халидж3036
12 Аль-Вахда3032
13 Аль-Раед3031
14 Эр-Рияд3029
15 Аль-Охдуд3028
16
Зона вылета
Абха3028
17
Зона вылета
Аль-Таи3027
18
Зона вылета
Аль-Хазм3020

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