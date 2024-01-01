Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз 09 Мая прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
09 Мая 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 1-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 09 Мая 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Крис Ноблох
История личных встреч
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1 ОТ
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|06.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|04.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 6-й матч
|0 : 1
|01.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|1 : 2
|29.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 4 ОТ
|27.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|1 : 2
|24.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|1 : 4
|02.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|4 : 3
|29.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|0 : 1
|27.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|1 : 6
|25.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|4 : 5 ОТ
|23.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|7 : 4
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|5 : 3
|2 : 3
|3 : 2 ОТ
|6 : 3
4
1
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|2 : 3
|2 : 4
|1 : 3
|1 : 2 ОТ
|2 : 1
|2 : 1 ОТ
4
3
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|3 : 2 ОТ
|3 : 5
|6 : 3
|6 : 1
4
1
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|4 : 3
|1 : 3
|2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|7 : 6
|2 : 5
|6 : 2
|5 : 1
|3 : 6
1
4
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|4 : 2
|1 : 4
|1 : 2
|3 : 4 ОТ
|1 : 2
|0 : 1
4
2
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|3 : 4
|1 : 3
|2 : 3 ОТ
|2 : 4
|3 : 2
|2 : 0
|2 : 1
4
3
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|7 : 4
|4 : 5 ОТ
|1 : 6
|0 : 1
|4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
|4 : 3
|4 : 3 ОТ
|10.05
|12.05
|14.05
|17.05
|19.05
2
0
| Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
|1 : 5
|09.05
|11.05
|13.05
|15.05
|18.05
|20.05
0
1
1/2 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
|3 : 4 ОТ
|10.05
|12.05
|14.05
|16.05
|18.05
|20.05
0
1
| Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
|09.05
|11.05
|13.05
|15.05
|17.05
|19.05
|21.05
0
0