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Беллингем станет главной трансферной целью «Реала» на лето 2023 года

Дата публикации: 05-02-2023

Ближайшим летом «Реал» намерен оформить переход Джуда Беллингема, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», пишет издание «Relevo».

При этом альтернативных вариантов у «сливочных» нет. Англичанин является единственным кандидатом на усиление. Данная ситуация повторяет ту, что сложилась минувшим летом, когда мадридцы нацелились на Мбаппе и не занимались поисками других форвардов.

В Дортмунде Беллингем находится с июля 2020 года. Срок действия его контракт со «шмелями» ограничен летом 2025 года.

В текущем сезоне в активе 19-летнего хавбека 10 забитых мячей и 5 ассистов в 25 играх. Рыночная стоимость англичанина равняется 110 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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