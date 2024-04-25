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Рангник подтвердил факт переговоров с «Баварией»

Дата публикации: 25-04-2024

Ральф Рангник прокомментировал информацию о возможном назначении его тренером мюнхенской команды.

«Бавария» контактировала со мной, об этом я сообщил Австрийскому футбольному союзу. В настоящее время я намерен сосредоточиться на сборной Австрии и Евро. Если в «Баварии» скажут, что хотят видеть меня в клубе, то мне придется хорошенько подумать», - публикует заявление Рангника в социальной сети «Х» Фабрицио Романо.

У специалиста богатый опыт работы с немецкими командами. В различные периоды своей карьеры он был тренером «РБ Лейпцига», «Хоффенхайма», «Шальке», «Ганновера» и «Штутгарта». Также Рангник успел поработать с «Ман Юнайтед».

Нынешний рулевой мюнхенцев Томас Тухель в начале года заявил, что уйдет из клуба по завершении сезона.

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