Рангник подтвердил факт переговоров с «Баварией»

Дата публикации: 25-04-2024

Ральф Рангник прокомментировал информацию о возможном назначении его тренером мюнхенской команды.



«Бавария» контактировала со мной, об этом я сообщил Австрийскому футбольному союзу. В настоящее время я намерен сосредоточиться на сборной Австрии и Евро. Если в «Баварии» скажут, что хотят видеть меня в клубе, то мне придется хорошенько подумать», - публикует заявление Рангника в социальной сети «Х» Фабрицио Романо.



У специалиста богатый опыт работы с немецкими командами. В различные периоды своей карьеры он был тренером «РБ Лейпцига», «Хоффенхайма», «Шальке», «Ганновера» и «Штутгарта». Также Рангник успел поработать с «Ман Юнайтед».



Нынешний рулевой мюнхенцев Томас Тухель в начале года заявил, что уйдет из клуба по завершении сезона.