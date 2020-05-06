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Удинезе - Наполи 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
06 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Удинезе
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Наполи, которое состоится 06 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Наполи
Неаполь
40 Нигерия вр Мадука Окойе
31 Дания зщ Томас Кристенсен
29 Словения зщ Яка Бийол
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
12 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
11 Бразилия пз Уолас
6 Испания пз Ойер Саррага
24 Сербия пз Лазар Самарджич
37 Аргентина пз Роберто Перейра
17 Италия нп Лоренцо Лукка
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
24 Швеция пз Йенс Каюсте
21 Италия нп Маттео Политано
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Италия Фабио Каннаваро
Италия Франческо Кальцона
История личных встреч
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Наполи4 : 1Удинезе
04.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Удинезе1 : 1Наполи
12.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Наполи3 : 2Удинезе
19.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Наполи2 : 1Удинезе
20.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Удинезе0 : 4Наполи
11.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Наполи5 : 1Удинезе
10.01.2021 Италия - Серия А 17-й тур Удинезе1 : 2Наполи
19.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Наполи2 : 1Удинезе
07.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур Удинезе1 : 1Наполи
17.03.2019 Италия - Серия А 28-й тур Наполи4 : 2Удинезе
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 1Удинезе
25.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Удинезе1 : 2
20.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 0Удинезе
08.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе1 : 2
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 1Удинезе
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Наполи2 : 2
20.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 0Наполи
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Наполи2 : 2
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 2 : 4Наполи
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Наполи0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3589
2
Лига чемпионов
Милан3571
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3564
5
Лига Европы
Рома3459
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3357
7 Лацио3556
8 Фиорентина3450
9 Наполи3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3543
13 Лечче3537
14 Верона3534
15 Кальяри3533
16 Фрозиноне3532
17 Эмполи3532
18
Зона вылета
Удинезе3429
19
Зона вылета
Сассуоло3529
20
Зона вылета
Салернитана3415

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