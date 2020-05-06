Удинезе - Наполи 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
06 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Наполи, которое состоится 06 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Наполи
Неаполь
|40
|вр
|Мадука Окойе
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|12
|зщ
|Хассан Камара
|11
|пз
|Уолас
|6
|пз
|Ойер Саррага
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|37
|пз
|Роберто Перейра
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|24
|пз
|Йенс Каюсте
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Фабио Каннаваро
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|3 : 2
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|20.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 4
|11.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|07.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 2
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|25.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 4
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|35
|71
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|35
|64
| 5
Лига Европы
|Рома
|34
|59
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|33
|57
|7
|Лацио
|35
|56
|8
|Фиорентина
|34
|50
|9
|Наполи
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|35
|43
|13
|Лечче
|35
|37
|14
|Верона
|35
|34
|15
|Кальяри
|35
|33
|16
|Фрозиноне
|35
|32
|17
|Эмполи
|35
|32
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|34
|29
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|35
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15