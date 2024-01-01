Локомотив М - Ростов 06 Мая прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
06 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ростов, которое состоится 06 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 1
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|24.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|10.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|4 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 2
|12.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|17.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|4 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|0 : 7
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 0
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 2
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|26
|50
|2
|Краснодар
|27
|50
|3
|Динамо М
|27
|50
|4
|Спартак М
|27
|43
|5
|Локомотив М
|26
|41
|6
|Крылья Советов
|27
|40
|7
|Ростов
|26
|40
|8
|ЦСКА
|26
|38
|9
|Рубин
|26
|37
|10
|Ахмат
|27
|32
|11
|Пари Нижний Новгород
|27
|29
|12
|Оренбург
|27
|29
|13
|Факел
|26
|27
|14
|Балтика
|26
|26
| 15
Зона вылета
|Урал
|26
|25
| 16
Зона вылета
|Сочи
|27
|20