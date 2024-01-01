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Локомотив М - Ростов 06 Мая прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
06 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Локомотив М
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ростов, которое состоится 06 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Локомотив М3 : 1Ростов
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов1 : 0Локомотив М
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа B Локомотив М3 : 1Ростов
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа B Ростов2 : 1Локомотив М
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Ростов1 : 3Локомотив М
24.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Локомотив М2 : 2Ростов
10.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Ростов4 : 1Локомотив М
03.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Локомотив М1 : 2Ростов
12.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Локомотив М1 : 2Ростов
17.04.2021 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Локомотив М4 : 1Ростов
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур Локомотив М1 : 2
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 3 : 2Локомотив М
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 0 : 7Локомотив М
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 2 : 3Локомотив М
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Локомотив М
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур 2 : 0Ростов
02.05.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ростов0 : 1
29.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ростов2 : 1
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 1 : 2Ростов
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 0 : 1Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2650
2 Краснодар2750
3 Динамо М2750
4 Спартак М2743
5 Локомотив М2641
6 Крылья Советов2740
7 Ростов2640
8 ЦСКА2638
9 Рубин2637
10 Ахмат2732
11 Пари Нижний Новгород2729
12 Оренбург2729
13 Факел2627
14 Балтика2626
15
Зона вылета
Урал2625
16
Зона вылета
Сочи2720

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