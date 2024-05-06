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ЦСКА - Рубин 06 Мая прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
06 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
ЦСКА
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Рубин, которое состоится 06 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Рубин0 : 0ЦСКА
19.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА0 : 2Рубин
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур ЦСКА6 : 1Рубин
20.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 1Рубин
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Рубин1 : 0ЦСКА
29.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Рубин1 : 0ЦСКА
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур ЦСКА1 : 2Рубин
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига 28-й тур ЦСКА1 : 1Рубин
04.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Рубин0 : 1ЦСКА
09.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 ЦСКА4 : 0Рубин
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур ЦСКА2 : 0
02.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 1
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 3 : 1ЦСКА
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 2 : 4ЦСКА
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур ЦСКА0 : 0
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур Рубин0 : 1
29.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Рубин1 : 1
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Рубин2 : 0
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 0 : 2Рубин
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Рубин1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: ЦСКА — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2650
2 Краснодар2750
3 Динамо М2750
4 Спартак М2743
5 Локомотив М2641
6 Крылья Советов2740
7 Ростов2640
8 ЦСКА2638
9 Рубин2637
10 Ахмат2732
11 Пари Нижний Новгород2729
12 Оренбург2729
13 Факел2627
14 Балтика2626
15
Зона вылета
Урал2625
16
Зона вылета
Сочи2720

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