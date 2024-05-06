ЦСКА - Рубин 06 Мая прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
06 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Рубин, которое состоится 06 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|6 : 1
|20.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 2
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|0 : 1
|09.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|4 : 0
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 0
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 1
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|2 : 4
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|0 : 1
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|2 : 0
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: ЦСКА — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|26
|50
|2
|Краснодар
|27
|50
|3
|Динамо М
|27
|50
|4
|Спартак М
|27
|43
|5
|Локомотив М
|26
|41
|6
|Крылья Советов
|27
|40
|7
|Ростов
|26
|40
|8
|ЦСКА
|26
|38
|9
|Рубин
|26
|37
|10
|Ахмат
|27
|32
|11
|Пари Нижний Новгород
|27
|29
|12
|Оренбург
|27
|29
|13
|Факел
|26
|27
|14
|Балтика
|26
|26
| 15
Зона вылета
|Урал
|26
|25
| 16
Зона вылета
|Сочи
|27
|20