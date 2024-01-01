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Морейренсе - Эшторил 18 Мая прямая трансляция

18 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
Морейренсе
Эшторил

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Эшторил, которое состоится 18 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Эшторил
Эшторил
22БразилияврКайо Секко
2Бразилиязщ Фабиано
44Бразилиязщ Marcelo
66Гвинея-БисаузщGilberto Batista
23НидерландызщГодфрид Фримпонг
88ПортугалияпзГонсалу Баптишта Франку
80ГанапзЛоуренс Офори
11БразилияпзАлан де Соуза
9Экваториальная ГвинеянпЛуис Нлаво
7БразилиянпМатеус Баррозо
32Бразилиянп Vinicius Alessandro
31БразилияврМарсело Карне
13БразилиязщЖоау Бассо
23ПортугалиязщПедру Алвару
3ПортугалиязщБернарду Витал
79ПортугалиязщWagner Pina
7БразилияпзВинисиус Заносело
10ФранцияпзРафик Гюйтан
33ПортугалияпзЖоао Маркес
21ПортугалиянпРодригу Гомеш
48БразилиянпMichel Costa
11БразилиянпДиас Морейра Кассиано
Главные тренеры
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
История личных встреч
13.01.2024Португалия - Примейра17-й турЭшторил1 : 3Морейренсе
07.05.2022Португалия - Примейра33-й турЭшторил1 : 0Морейренсе
29.12.2021Португалия - Примейра16-й турМорейренсе1 : 0Эшторил
12.02.2018Португалия - Примейра22-й турМорейренсе1 : 2Эшторил
10.09.2017Португалия - Примейра5-й турЭшторил0 : 2Морейренсе
18.02.2017Португалия - Примейра22-й турМорейренсе1 : 1Эшторил
26.10.2016Португалия - Кубок лиги2-й раундМорейренсе1 : 0Эшторил
17.09.2016Португалия - Примейра5-й турЭшторил2 : 0Морейренсе
23.01.2016Португалия - Примейра19-й турМорейренсе1 : 3Эшторил
23.08.2015Португалия - Примейра2-й турЭшторил2 : 0Морейренсе
12.05.2024Португалия - Примейра33-й тур0 : 1Морейренсе
03.05.2024Португалия - Примейра32-й турМорейренсе1 : 0
28.04.2024Португалия - Примейра31-й тур0 : 2Морейренсе
20.04.2024Португалия - Примейра30-й турМорейренсе0 : 1
14.04.2024Португалия - Примейра29-й тур3 : 0Морейренсе
11.05.2024Португалия - Примейра33-й турЭшторил0 : 1
05.05.2024Португалия - Примейра32-й тур3 : 2Эшторил
28.04.2024Португалия - Примейра31-й турЭшторил1 : 0
21.04.2024Португалия - Примейра30-й тур2 : 2Эшторил
13.04.2024Португалия - Примейра29-й турЭшторил0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3387
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3379
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3369
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3368
5 Витория Гимарайнш3360
6 Морейренсе3352
7 Арока3346
8 Фамаликан3342
9 Фаренсе3337
10 Риу Аве3336
11 Жил Висенте3336
12 Каза Пия3335
13 Эшторил3333
14 Боавишта3331
15 Эштрела3330
16 Портимоненсе3329
17
Зона вылета
Визела3325
18
Зона вылета
Шавиш3323

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