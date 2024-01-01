Морейренсе - Эшторил 18 Мая прямая трансляция
18 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Эшторил, которое состоится 18 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Эшторил
Эшторил
|22
|вр
|Кайо Секко
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|11
|пз
|Алан де Соуза
|9
|нп
|Луис Нлаво
|7
|нп
|Матеус Баррозо
|32
|нп
|Vinicius Alessandro
|31
|вр
|Марсело Карне
|13
|зщ
|Жоау Бассо
|23
|зщ
|Педру Алвару
|3
|зщ
|Бернарду Витал
|79
|зщ
|Wagner Pina
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|10
|пз
|Рафик Гюйтан
|33
|пз
|Жоао Маркес
|21
|нп
|Родригу Гомеш
|48
|нп
|Michel Costa
|11
|нп
|Диас Морейра Кассиано
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|13.01.2024
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 3
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|29.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|12.02.2018
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|10.09.2017
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|18.02.2017
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|26.10.2016
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|17.09.2016
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 0
|23.01.2016
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 3
|23.08.2015
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|03.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|33
|87
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|33
|79
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|33
|69
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|33
|68
|5
|Витория Гимарайнш
|33
|60
|6
|Морейренсе
|33
|52
|7
|Арока
|33
|46
|8
|Фамаликан
|33
|42
|9
|Фаренсе
|33
|37
|10
|Риу Аве
|33
|36
|11
|Жил Висенте
|33
|36
|12
|Каза Пия
|33
|35
|13
|Эшторил
|33
|33
|14
|Боавишта
|33
|31
|15
|Эштрела
|33
|30
|16
|Портимоненсе
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Визела
|33
|25
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|33
|23