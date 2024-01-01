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Аль-Ахли - Аль-Хиляль 06 Мая прямая трансляция

06 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 28-й тур
Аль-Ахли
Аль-Хиляль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Хиляль, которое состоится 06 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
Германия Маттиас Яйссле
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
27.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 11-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Ахли
13.08.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/8 финала. 2-й матч Аль-Хиляль0 : 1Аль-Ахли
06.08.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/8 финала. 1-й матч Аль-Ахли2 : 4Аль-Хиляль
02.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур Аль-Ахли4 : 1
25.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур 2 : 1Аль-Ахли
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур 1 : 1Аль-Ахли
01.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур Аль-Ахли1 : 0
29.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур 2 : 2Аль-Ахли
03.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур 0 : 3Аль-Хиляль
26.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур Аль-Хиляль3 : 1
23.04.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/2 финала. 2-й матч Аль-Хиляль2 : 1
17.04.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/2 финала. 1-й матч 4 : 2Аль-Хиляль
11.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 Финал 1 : 4Аль-Хиляль
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль2983
2 Аль-Наср3074
3 Аль-Ахли2955
4 Аль-Таавун3051
5 Аль-Иттихад3050
6 Аль-Фейха3041
7 Аль-Фатех3041
8 Аль-Шабаб3041
9 Аль-Иттифак3041
10 Дамак3038
11 Аль-Халидж3036
12 Аль-Вахда3032
13 Аль-Раед3031
14 Эр-Рияд3029
15 Аль-Охдуд3028
16
Зона вылета
Абха3028
17
Зона вылета
Аль-Таи3027
18
Зона вылета
Аль-Хазм3020

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