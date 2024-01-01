Аль-Ахли - Аль-Хиляль 06 Мая прямая трансляция
06 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Хиляль, которое состоится 06 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Маттиас Яйссле
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|27.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|11-й тур
|3 : 1
|13.08.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|06.08.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 4
|02.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|4 : 1
|25.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|2 : 1
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|1 : 1
|01.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|1 : 0
|29.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|2 : 2
|03.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|0 : 3
|26.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|3 : 1
|23.04.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|17.04.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 2
|11.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|Финал
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|29
|83
|2
|Аль-Наср
|30
|74
|3
|Аль-Ахли
|29
|55
|4
|Аль-Таавун
|30
|51
|5
|Аль-Иттихад
|30
|50
|6
|Аль-Фейха
|30
|41
|7
|Аль-Фатех
|30
|41
|8
|Аль-Шабаб
|30
|41
|9
|Аль-Иттифак
|30
|41
|10
|Дамак
|30
|38
|11
|Аль-Халидж
|30
|36
|12
|Аль-Вахда
|30
|32
|13
|Аль-Раед
|30
|31
|14
|Эр-Рияд
|30
|29
|15
|Аль-Охдуд
|30
|28
| 16
Зона вылета
|Абха
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Аль-Таи
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|30
|20