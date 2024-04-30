01:17 ()
Свернуть список

«ПСЖ» вступил в переговоры с полузащитником

Дата публикации: 30-04-2024

«Пари Сен-Жермен» начал переговоры с Витиньей. Парижане рассчитывают сохранить португальца и готовы пролонгировать с ним контракт. Информация появилась в аккаунте Фабриса Хокинса в социальной сети.

«Красно-синие» выкупили права на полузащитника в 2022 году у «Порту», заплатив за его переход 41,5 млн евро. Срок действия контракта футболиста с парижской командой ограничен летом 2027 года.

В сезоне 2023/2024 в активе 24-летнего португальца 42 встречи за «ПСЖ» (9 забитых мячей, 5 результативных передач). Рыночный ценник на Витинью составляет 45 000 000 евро (Transfermarkt.de).

В текущем сезоне «ПСЖ» уверенно лидирует во французской Лиге 1. По итогам 31 тура команда Луиса Энрике опережает «Монако», идущий вторым, на 12 очков.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close