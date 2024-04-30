«ПСЖ» вступил в переговоры с полузащитником

Дата публикации: 30-04-2024

«Пари Сен-Жермен» начал переговоры с Витиньей. Парижане рассчитывают сохранить португальца и готовы пролонгировать с ним контракт. Информация появилась в аккаунте Фабриса Хокинса в социальной сети.



«Красно-синие» выкупили права на полузащитника в 2022 году у «Порту», заплатив за его переход 41,5 млн евро. Срок действия контракта футболиста с парижской командой ограничен летом 2027 года.



В сезоне 2023/2024 в активе 24-летнего португальца 42 встречи за «ПСЖ» (9 забитых мячей, 5 результативных передач). Рыночный ценник на Витинью составляет 45 000 000 евро (Transfermarkt.de).



В текущем сезоне «ПСЖ» уверенно лидирует во французской Лиге 1. По итогам 31 тура команда Луиса Энрике опережает «Монако», идущий вторым, на 12 очков.