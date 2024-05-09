Покидающий «Боруссию» Ройс планирует продолжить карьеру в МЛС

Дата публикации: 09-05-2024

Марко Ройс, проводящий последний сезон за дортмундскую «Боруссию», собирается перебраться в МЛС. Такую информацию разместил в соцсети «X» Фабрицио Романо, указывая в качестве ее источника экс-футболиста сборной Франции Самира Насри, также известного по выступлениям за «Ман Сити» и «Арсенал».



На прошлой неделе Ройс заявил об уходе из «Боруссии» ближайшим летом по завершении своего контракта со «шмелями».



Цвета немецкого клуба хавбек защищает с 2012 года. В этом сезоне на счету 34-летнего игрока 39 встреч (8 забитых мячей, 9 ассистов). Рыночный ценник на Ройса составляет 7 000 000 евро («Transfermarkt»).



Примечательно, что последним матчем Марко в составе «Боруссии» может стать финал Лиги чемпионов, куда его клуб пробился накануне, переиграв «ПСЖ».