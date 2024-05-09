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Решение по будущему Марио Фернандеса в «Зените» пока не принято

Дата публикации: 09-05-2024

Издание «Metaratings» утверждает, что вопрос с будущим Марио Фернандеса в «Зените» остается открытым. При этом в сезоне 2023/2024 защитник уже не поможет петербуржцам в связи с ранее полученной травмой.

«Зенит» может сохранить Фернандеса. Будущее русского бразильца руководство клуба планирует обсудить по окончании текущего сезона.

Марио подписал соглашение с «сине-бело-голубыми» минувшим летом. Трудовой договор с 33-летним правым фулбеком рассчитан до лета 2025 года. При этом в контракте присутствует опция пролонгации еще на 1 год.

В текущем сезоне Фернандес появлялся на поле в составе «Зенита» в 18 играх (без результативных действий). Ориентировочная стоимость Супермарио равняется 2 млн евро (Transfermarkt.de).

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