Решение по будущему Марио Фернандеса в «Зените» пока не принято

Дата публикации: 09-05-2024

Издание «Metaratings» утверждает, что вопрос с будущим Марио Фернандеса в «Зените» остается открытым. При этом в сезоне 2023/2024 защитник уже не поможет петербуржцам в связи с ранее полученной травмой.



«Зенит» может сохранить Фернандеса. Будущее русского бразильца руководство клуба планирует обсудить по окончании текущего сезона.



Марио подписал соглашение с «сине-бело-голубыми» минувшим летом. Трудовой договор с 33-летним правым фулбеком рассчитан до лета 2025 года. При этом в контракте присутствует опция пролонгации еще на 1 год.



В текущем сезоне Фернандес появлялся на поле в составе «Зенита» в 18 играх (без результативных действий). Ориентировочная стоимость Супермарио равняется 2 млн евро (Transfermarkt.de).