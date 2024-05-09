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«Аякс» активизируется по сделке с Поттером, соперничая с «МЮ»

Дата публикации: 09-05-2024

«Аякс» собирается подписать контракт с Грэмом Поттером, интерес к которому проявляют и другие европейские команды, пишет «The Telegraph».

«Манчестер Юнайтед» также может начать переговоры с экс-наставником «Челси». Более того, английский клуб видит в Поттере приоритетного кандидата на место нового рулевого команды. В последние дни различные СМИ утверждают, что Эрика тен Хага отправят в отставку после финальной игры Кубка Англии.

На специалиста также претендуют «Порту», «Фейеноорд» и «Милан».

Ранее Поттер отказал «Аяксу» из-за малого размера зарплаты, предложенной нидерландцами. При этом спортивный проект амстердамской команды импонирует 48-летнему тренеру. Вскоре «красно-белые» намерены сделать Поттеру более выгодное предложение.

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