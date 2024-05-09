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«Ювентус» поборется с «Ливерпулем» за Копмейнерса

Дата публикации: 09-05-2024

Николо Скира информирует, что в летнее межсезонье «Ювентус» собирается выкупить у «Аталанты» права на Тена Копмейнерса.

На приобретении полузащитника настаивает Кристиано Джунтоли, являющийся спортивным директором туринцев. «Ювентус» готовит для Копмейнерса соглашение на 4-5 лет, по которому тот будет ежегодно получать порядка 4-4,5 млн евро. «Аталанта» может запросить за своего игрока 60-70 млн евро.

Ранее СМИ писали, что Копмейнерс будет приоритетной целью «Ливерпуля» на ближайшее лето.

В текущем сезоне на счету 26-летнего футболиста 45 встреч за «Аталанту» (15 забитых мячей, 6 голевых пасов). Его соглашение с «оробичами» рассчитано до 2027 года. Transfermarkt.de оценивает Копмейнерса в € 40 млн.

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