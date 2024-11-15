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«Манчестер Сити» снова потерял Доку

Дата публикации: 15-11-2024

«Ман Сити» вновь лишился Жереми Доку. У вингера «горожан» диагностировали очередную травму, пишет Сэм Ли. На этот раз у футболиста выявили повреждение бедра. Примечательно, что Доку лишь недавно восстановился после другой травмы.

Права на бельгийца «Манчестер Сити» выкупил у «Ренна» в августе 2023 года. Сумма сделки составила 60 млн евро.

В сезоне 2023/2024 в активе 22-летнего вингера 13 встреч в составе «горожан» (2 забитых мяча, 2 результативные передачи). Срок действия его соглашения с командой Хосепа Гвардиолы ограничен летом 2028 года. Рыночный ценник на бельгийца составляет 65 млн евро (согласно «Трансфермаркт»).

«Сити» по итогам 11 туров занимает второе место в АПЛ. Ближайшую встречу «небесно-голубые» проведут 23-го ноября против «Тоттенхэма».

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