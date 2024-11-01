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Фенербахче - Зенит 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
15 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Фенербахче
Зенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Зенит, которое состоится 15 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
09.07.2023 Кубок PARI Премьер Зенит0 : 0 4 : 3Фенербахче
23.03.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Фенербахче2 : 2Зенит
21.02.2019 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Зенит3 : 1Фенербахче
12.02.2019 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Фенербахче1 : 0Зенит
10.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Фенербахче4 : 0
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 3 : 1Фенербахче
03.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур 2 : 3Фенербахче
27.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Фенербахче2 : 0
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Фенербахче1 : 1
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Зенит
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит3 : 1
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит3 : 0
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Зенит2 : 1
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 4 : 1Зенит
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Фенербахче» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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