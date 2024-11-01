Фенербахче - Зенит 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
15 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Зенит, которое состоится 15 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|09.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 0 4 : 3
|23.03.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|21.02.2019
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 1
|12.02.2019
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 0
|10.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|4 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|27.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 0
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Фенербахче» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.