Фати может уйти из «Барселоны» – назван заинтересованный клуб

Дата публикации: 15-11-2024

Ансу Фати может сменить команду. У левого вингера «Барселоны» обнаружили очередное повреждение. Ранее в клубе сообщили, что игрок не сможет выйти на поле в ближайшие 4 недели.



Несмотря на регулярные травмы, Фати хочет подписать «Фенербахче». Турки готовы оформить его переход в январе. Переговоры по сделке уже стартовали. Информацию со ссылкой на «Ok Diario» опубликовало издание «Transfer News Live».



Фати обучался футболу в системе «Барселоны» и считался одним из главных талантов клуба. Однако постоянные травмы не позволили ему полноценно проявить себя. Прошлый сезон Фати провел в аренде в «Брайтоне», после чего вернулся в «Барселону».



В сезоне 2024/2025 в активе вингера 7 игр за каталонцев (без результативных действий). Эксперты известного интернет-ресурса «Transfermarkt» оценивают Фати в € 15 млн.