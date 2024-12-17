Бензема может после окончания этого сезона завершить карьеру

Дата публикации: 17-12-2024

Текущий сезон может стать последним для Карима Бензема на профессиональном уровне. Форвард «Аль-Иттихада» думает над завершением карьеры. Информацию опубликовал ресурс «Relevo».



Сообщается, что у Бензема есть договоренность с «Реалом» о работе в структуре мадридской команды, где он станет послом клуба. В «Аль-Иттихаде», цвета которого защищает француз, рассчитывают, что Карим останется в команде до завершения контракта, рассчитанного до середины 2026 года.



Состав саудовской команды нападающий пополнил в июле 2023 года. До этого он выступал за «Реал». В текущем сезоне в активе 36-летнего Карима 11 матчей за «Аль-Иттихад» (10 забитых мячей, 3 голевые передачи).



Transfermarkt.de оценивает Бензема в 8 000 000 евро.