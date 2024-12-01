Насьонал - Бенфика 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
19 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Остановлен
0 : 0
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Бенфика, которое состоится 19 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Бенфика
Лиссабон
|37
|вр
|Лукас
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|4
|зщ
|Ulisses Rocha
|22
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|27
|пз
|Джибриль Сумаре
|88
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|70
|пз
|Арвин Аппиа
|11
|пз
|Найджел Томас
|23
|нп
|Isaac Aguiar
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|6
|зщ
|Александр Бах
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
Запасные
|1
|вр
|Руй Энкарнасау
|2
|зщ
|Жоау Аурелиу
|34
|зщ
|Leonardo Santos
|8
|пз
|Бруну Кошта
|18
|пз
|Andre Sousa
|19
|пз
|Мигель Баэса
|7
|нп
|Рубен Маседу
|9
|нп
|Адриан Буцке
|17
|нп
|Даниэл Пенья
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|4
|зщ
|Антониу Силва
|28
|зщ
|Исса Каборе
|37
|зщ
|Ян-Никлас Бесте
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|32
|пз
|Бенхамин Рольхейсер
|7
|нп
|Зеки Амдуни
|9
|нп
|Артур Кабрал
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 3
|25.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 1
|10.02.2019
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|10 : 0
|02.09.2018
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 4
|05.02.2017
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|3 : 0
|27.08.2016
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 3
|15.05.2016
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|4 : 1
|11.01.2016
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 4
|04.04.2015
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 1
|09.11.2014
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 0
|04.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|36
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|14
|34
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|13
|32
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|14
|27
|5
|Брага
|14
|25
|6
|Витория Гимарайнш
|14
|22
|7
|Морейренсе
|14
|20
|8
|Фамаликан
|14
|19
|9
|Каза Пия
|14
|17
|10
|Жил Висенте
|14
|16
|11
|Риу Аве
|14
|16
|12
|Эшторил
|14
|14
|13
|Эштрела
|14
|12
|14
|АВС
|14
|12
|15
|Насьонал
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Боавишта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Арока
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|14
|9