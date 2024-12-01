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Насьонал - Бенфика 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
19 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Насьонал
Остановлен
0 : 0
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Бенфика, которое состоится 19 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Насьонал
      Фуншал
      Бенфика
      Лиссабон
      37 Бразилия вр Лукас
      5 Португалия зщ Жозе Гомеш
      4 Бразилия зщ Ulisses Rocha
      22 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
      38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
      27 Сенегал пз Джибриль Сумаре
      88 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
      10 Португалия пз Луиш Эстевеш
      70 Англия пз Арвин Аппиа
      11 Нидерланды пз Найджел Томас
      23 Бразилия нп Isaac Aguiar
      1 Украина вр Анатолий Трубин
      44 Португалия зщ Томаш Араужу
      30 Аргентина зщ Николас Отаменди
      3 Испания зщ Альваро Фернандес
      6 Дания зщ Александр Бах
      8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
      61 Португалия пз Флорентину Луиш
      10 Турция пз Оркун Кёкчю
      11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
      14 Греция нп Вангелис Павлидис
      17 Турция нп Керем Актюркоглу
      Запасные
      1 Португалия вр Руй Энкарнасау
      2 Португалия зщ Жоау Аурелиу
      34 Бразилия зщ Leonardo Santos
      8 Португалия пз Бруну Кошта
      18 Португалия пз Andre Sousa
      19 Испания пз Мигель Баэса
      7 Португалия нп Рубен Маседу
      9 Испания нп Адриан Буцке
      17 Бразилия нп Даниэл Пенья
      24 Португалия вр Самуэл Суареш
      4 Португалия зщ Антониу Силва
      28 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
      37 Германия зщ Ян-Никлас Бесте
      18 Люксембург пз Леандро Баррейро
      25 Аргентина пз Джанлука Престианни
      32 Аргентина пз Бенхамин Рольхейсер
      7 Швейцария нп Зеки Амдуни
      9 Бразилия нп Артур Кабрал
      Главные тренеры
      Португалия Бруну Лаже
      История личных встреч
      11.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Насьонал1 : 3Бенфика
      25.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Бенфика1 : 1Насьонал
      10.02.2019 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика10 : 0Насьонал
      02.09.2018 Португалия - Примейра 4-й тур Насьонал0 : 4Бенфика
      05.02.2017 Португалия - Примейра 20-й тур Бенфика3 : 0Насьонал
      27.08.2016 Португалия - Примейра 3-й тур Насьонал1 : 3Бенфика
      15.05.2016 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика4 : 1Насьонал
      11.01.2016 Португалия - Примейра 17-й тур Насьонал1 : 4Бенфика
      04.04.2015 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика3 : 1Насьонал
      09.11.2014 Португалия - Примейра 10-й тур Насьонал1 : 2Бенфика
      14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Насьонал1 : 0
      07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 2 : 1Насьонал
      30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Насьонал0 : 0
      10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 2 : 0Насьонал
      04.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Насьонал2 : 0
      15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 1Бенфика
      11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Бенфика0 : 0
      07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 0
      01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 2Бенфика
      27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 3Бенфика
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Спортинг1436
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Порту1434
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Бенфика1332
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Санта-Клара1427
      5 Брага1425
      6 Витория Гимарайнш1422
      7 Морейренсе1420
      8 Фамаликан1419
      9 Каза Пия1417
      10 Жил Висенте1416
      11 Риу Аве1416
      12 Эшторил1414
      13 Эштрела1412
      14 АВС1412
      15 Насьонал1312
      16
      Стыковая зона
      		Боавишта1411
      17
      Зона вылета
      		Арока1411
      18
      Зона вылета
      		Фаренсе149

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