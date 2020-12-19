Хартс - Петрокуб 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тайнкастл Парк (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 20099
19 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хартс - Петрокуб, которое состоится 19 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тайнкастл Парк (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Главные тренеры
|Нил Критчли
|Андрей Мартин
История личных встреч
|15.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
|27.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 3
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Челси
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Витория Гимарайнш
|5
|13
| 3
1/8 финала
|Фиорентина
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Легия
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Лугано
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Шэмрок Роверс
|5
|11
| 7
1/8 финала
|Серкль Брюгге
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Ягеллония
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Рапид В
|5
|10
| 10
Плей-офф
|АПОЭЛ
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Юргорден
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Пафос
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Гент
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Олимпия Л
|5
|9
| 15
Плей-офф
|Хайденхайм
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Копенгаген
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Бетис
|5
|7
| 18
Плей-офф
|Панатинаикос
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Викингур Р
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Борац Б-Л
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Омония
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Млада-Болеслав
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Хартс
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Истанбул Башакшехир
|5
|5
|25
|Целе
|5
|4
|26
|Мольде
|5
|4
|27
|ТСЦ
|5
|4
|28
|Астана
|5
|4
|29
|ХИК
|5
|4
|30
|Санкт-Галлен
|5
|4
|31
|Ноа
|5
|4
|32
|ТНС
|5
|3
|33
|Динамо Мн
|5
|3
|34
|ЛАСК
|5
|2
|35
|Петрокуб
|5
|1
|36
|Ларн
|5
|0