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Хартс - Петрокуб 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тайнкастл Парк (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 20099
19 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 6-й тур
Хартс
Петрокуб

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хартс - Петрокуб, которое состоится 19 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тайнкастл Парк (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Главные тренеры
АнглияНил Критчли
МолдавияАндрей Мартин
История личных встреч
15.12.2024Шотландия — Премьер-лига17-й тур1 : 0Хартс
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур2 : 0Хартс
07.12.2024Шотландия — Премьер-лига16-й турХартс2 : 0
01.12.2024Шотландия — Премьер-лига14-й турХартс1 : 1
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 0Хартс
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й турПетрокуб0 : 1
27.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур1 : 1Петрокуб
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турПетрокуб0 : 3
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур2 : 0Петрокуб
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й турПетрокуб1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси515
2
1/8 финала
Витория Гимарайнш513
3
1/8 финала
Фиорентина512
4
1/8 финала
Легия512
5
1/8 финала
Лугано512
6
1/8 финала
Шэмрок Роверс511
7
1/8 финала
Серкль Брюгге510
8
1/8 финала
Ягеллония510
9
Плей-офф
Рапид В510
10
Плей-офф
АПОЭЛ510
11
Плей-офф
Юргорден510
12
Плей-офф
Пафос59
13
Плей-офф
Гент59
14
Плей-офф
Олимпия Л59
15
Плей-офф
Хайденхайм59
16
Плей-офф
Копенгаген58
17
Плей-офф
Бетис57
18
Плей-офф
Панатинаикос57
19
Плей-офф
Викингур Р57
20
Плей-офф
Борац Б-Л57
21
Плей-офф
Омония56
22
Плей-офф
Млада-Болеслав56
23
Плей-офф
Хартс56
24
Плей-офф
Истанбул Башакшехир55
25 Целе54
26 Мольде54
27 ТСЦ54
28 Астана54
29 ХИК54
30 Санкт-Галлен54
31 Ноа54
32 ТНС53
33 Динамо Мн53
34 ЛАСК52
35 Петрокуб51
36 Ларн50

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