03:06 ()
Свернуть список

Краснодар - Ахмат 11 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 11-03-2025 19:00
11 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Краснодар
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 11 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Ахмат3 : 0Краснодар
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Краснодар1 : 0Ахмат
21.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 1Краснодар
04.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Краснодар0 : 1Ахмат
16.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Ахмат1 : 1Краснодар
03.06.2023 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Ахмат2 : 2Краснодар
15.03.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ахмат0 : 3Краснодар
15.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Краснодар2 : 3Ахмат
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Краснодар1 : 1Ахмат
18.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Ахмат0 : 2Краснодар
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 0 : 3Краснодар
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар1 : 1
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Краснодар
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Краснодар1 : 0
10.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ За 3-е место 1 : 2Краснодар
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Ахмат
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат2 : 1
23.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ахмат1 : 0
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ахмат2 : 0
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ахмат0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов (Этап 2): «Краснодар» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 2 : 1
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 0 : 1 3 : 4
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
1 : 1 4 : 3
Сочи
Динамо Мх
1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо Мх
Локомотив М
11.03
Краснодар
Ахмат
11.03
Урал
Рубин
12.03
Акрон
Спартак М
12.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Зенит
12.0316.04
Команда12
ЦСКА
Динамо М
12.0316.04

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close