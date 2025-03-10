«Байер» сообщил о травме Вирца

Дата публикации: 10-03-2025 23:54

Минувшие выходные оказались для «Байера» крайне неудачными. Леверкузенцы уступили «Вердеру» и потеряли одного из своих лидеров. По итогам обследования у Флориана Вирца диагностировали повреждение медиальной связки на правой лодыжке. В ближайшие несколько недель «Байер» не сможет рассчитывать на атакующего полузащитника.



«Потеря Вирца серьезно ударит по возможностям клуба, но мы имеем глубокий состав и компенсируем ее. Уверены, что Флориану удастся вернуться в максимально короткие сроки. Мы поддержим его. Предварительно ожидаем его возвращения к концу сезона», - отметил Симон Рольфес, являющийся спортивным директором «Байера».



Соглашение Вирца с «фармацевтами» истекает в 2027 году. В 39 играх текущего сезона хавбек забил 15 голов и сделал 13 ассистов.



Transfermarkt.de оценивает Флориана в 140 млн евро.