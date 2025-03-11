Кардифф Сити - Лутон Таун 11 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 11-03-2025 21:45
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
11 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 37-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Лутон Таун, которое состоится 11 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
|06.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 0
|31.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|1 : 0
|30.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 2
|18.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|27.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 2
|16.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|0 : 2
|28.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|4 : 0
|08.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 1
|27.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 3
|10.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 2
|28.02.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|25.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|4 : 0
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|2 : 0
|19.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|36
|76
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|36
|76
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|36
|74
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|36
|68
| 5
Плей-офф
|Ковентри Сити
|36
|56
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|36
|55
|7
|Бристоль Сити
|36
|53
|8
|Блэкберн Роверс
|36
|52
|9
|Мидлсбро
|36
|50
|10
|Норвич Сити
|36
|49
|11
|Уотфорд
|36
|49
|12
|Миллуолл
|36
|48
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|36
|48
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|36
|44
|15
|Суонси Сити
|36
|44
|16
|Престон Норт Энд
|36
|43
|17
|Портсмут
|36
|42
|18
|Оксфорд Юнайтед
|36
|39
|19
|Халл Сити
|36
|37
|20
|Сток Сити
|36
|36
|21
|Кардифф Сити
|36
|36
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|36
|32
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|31
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|36
|30