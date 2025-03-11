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Кардифф Сити - Лутон Таун 11 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 11-03-2025 21:45
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
11 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 37-й тур
Кардифф Сити
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Лутон Таун, которое состоится 11 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Лутон Таун1 : 0Кардифф Сити
31.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Лутон Таун1 : 0Кардифф Сити
30.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Кардифф Сити1 : 2Лутон Таун
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Кардифф Сити0 : 1Лутон Таун
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Лутон Таун1 : 2Кардифф Сити
16.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Лутон Таун0 : 2Кардифф Сити
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Кардифф Сити4 : 0Лутон Таун
08.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Лутон Таун0 : 1Кардифф Сити
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Кардифф Сити0 : 3Лутон Таун
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Кардифф Сити2 : 1Лутон Таун
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 2 : 1Кардифф Сити
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Кардифф Сити1 : 2
28.02.2025 Кубок Англии 1/8 финала 2 : 0Кардифф Сити
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Кардифф Сити1 : 0
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 1 : 1Кардифф Сити
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 4 : 0Лутон Таун
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Лутон Таун1 : 0
23.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 0Лутон Таун
19.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Лутон Таун1 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Лутон Таун0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3676
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3676
3
Плей-офф
Бёрнли3674
4
Плей-офф
Сандерленд3668
5
Плей-офф
Ковентри Сити3656
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3655
7 Бристоль Сити3653
8 Блэкберн Роверс3652
9 Мидлсбро3650
10 Норвич Сити3649
11 Уотфорд3649
12 Миллуолл3648
13 Шеффилд Уэнсдей3648
14 Куинз Парк Рейнджерс3644
15 Суонси Сити3644
16 Престон Норт Энд3643
17 Портсмут3642
18 Оксфорд Юнайтед3639
19 Халл Сити3637
20 Сток Сити3636
21 Кардифф Сити3636
22
Зона вылета
Дерби Каунти3632
23
Зона вылета
Лутон Таун3631
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3630

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