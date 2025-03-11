03:05 ()
Свернуть список

Ливерпуль - ПСЖ 11 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 11-03-2025 22:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
11 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Ливерпуль
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - ПСЖ, которое состоится 11 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
38НидерландыпзРайан Гравенберх
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
11ЕгипетпзМохамед Салах
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
7КолумбиянпЛуис Диас
9УругвайнпДарвин Нуньес
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
87ПортугалияпзЖоау Невеш
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
10ФранциянпУсман Дембеле
29ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчПСЖ0 : 1Ливерпуль
28.11.2018Лига чемпионовГруппа C. 5-й турПСЖ2 : 1Ливерпуль
18.09.2018Лига чемпионовГруппа C. 1-й турЛиверпуль3 : 2ПСЖ
08.03.2025Англия — Премьер-лига28-й турЛиверпуль3 : 1
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчПСЖ0 : 1Ливерпуль
26.02.2025Англия — Премьер-лига27-й турЛиверпуль2 : 0
23.02.2025Англия — Премьер-лига26-й тур0 : 2Ливерпуль
19.02.2025Англия — Премьер-лига29-й тур2 : 2Ливерпуль
08.03.2025Франция — Лига 125-й тур1 : 4ПСЖ
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчПСЖ0 : 1Ливерпуль
01.03.2025Франция — Лига 124-й турПСЖ4 : 1
26.02.2025Кубок Франции1/4 финала0 : 7ПСЖ
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур2 : 3ПСЖ
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Ливерпуль» — 1:0.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 12.03
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 12.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 12.03
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 12.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
0 : 2 11.03
ПСЖ
Ливерпуль
0 : 1 11.03
Бавария
Байер
3 : 0 11.03
Бенфика
Барселона
0 : 1 11.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close