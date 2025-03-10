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«Шахтер» приобрел Алиссона из «Атлетико Минейро» за 14 млн евро

Дата публикации: 10-03-2025 23:54

«Шахтер» пополнился 19-летним вингером «Атлетико Минейро». Информация о подписании соглашения с Алиссоном появилась на сайте украинской команды. Стороны заключили трудовой договор до середины 2029 года.

Согласно информации, размещенной на портале «Transfermarkt», переход бразильца обошелся «Шахтеру» в 14 млн евро. Дополнительно «Атлетико Минейро» сможет рассчитывать на 2 миллиона бонусных выплат.

В стартовавшем сезоне на счету крайнего нападающего 1 гол и 1 результативный пас в 2 играх за «черно-белых».

В текущем сезоне «кроты» с 40 набранными баллами по итогам 19 туров располагаются на третьей позиции в таблице УПЛ. От лидирующего киевского «Динамо» клуб отстает на 10 очков.

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