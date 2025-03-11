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Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 11 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 11-03-2025 22:00
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
11 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 37-й тур
Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити, которое состоится 11 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Бристоль Сити1 : 2Шеффилд Юнайтед
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Бристоль Сити
01.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бристоль Сити0 : 1Шеффилд Юнайтед
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Бристоль Сити1 : 1Шеффилд Юнайтед
28.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Бристоль Сити
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Шеффилд Юнайтед1 : 0Бристоль Сити
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 3Бристоль Сити
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Бристоль Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
06.05.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Бристоль Сити2 : 3Шеффилд Юнайтед
08.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Бристоль Сити
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
24.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Бристоль Сити1 : 1
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 0 : 2Бристоль Сити
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Бристоль Сити2 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Бристоль Сити
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Бристоль Сити2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3676
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3676
3
Плей-офф
Бёрнли3674
4
Плей-офф
Сандерленд3668
5
Плей-офф
Ковентри Сити3656
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3655
7 Бристоль Сити3653
8 Блэкберн Роверс3652
9 Мидлсбро3650
10 Норвич Сити3649
11 Уотфорд3649
12 Миллуолл3648
13 Шеффилд Уэнсдей3648
14 Куинз Парк Рейнджерс3644
15 Суонси Сити3644
16 Престон Норт Энд3643
17 Портсмут3642
18 Оксфорд Юнайтед3639
19 Халл Сити3637
20 Сток Сити3636
21 Кардифф Сити3636
22
Зона вылета
Дерби Каунти3632
23
Зона вылета
Лутон Таун3631
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3630

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