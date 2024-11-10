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Рапид В - Копенгаген 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц (Вена, Австрия), вместимость: 28345
19 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Джон Битон (Стратклайд, Шотландия);
Рапид В
Копенгаген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рапид В - Копенгаген, которое состоится 19 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рапид В
Вена, Австрия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
45АвстрияврНиклас Хедль
77ВенгриязщБендегуз Болла
55СербиязщНенад Цветкович
6ФранциязщСерж-Филипп Ро-Яо
23АвстриязщЙонас Ауэр
8АвстрияпзЛукас Гргич
24ГерманияпзДеннис Кайгин
18АвстрияпзМаттиас Зайдль
27АвстриянпНоа Бишоф
7ХорватиянпДион Белё
48АвстриянпНиколаус Вурмбранд
1АнглияврНатан Тротт
2НидерландызщКевин Дикс
5БразилиязщГабриэл Перейра
6ГрециязщПантелис Хацидиакос
15ПерузщМаркос Лопес
36ДанияпзУильям Клем
27ДанияпзТомас Дилейни
7ШвецияпзВиктор Классон
10НорвегиянпМохамед Эльюнусси
16Бразилиянп Роберт
19ДаниянпАмин Шиаха
Главные тренеры
ГерманияРоберт Клаус
ДанияЯкоб Неэструп
История личных встреч
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур3 : 1Рапид В
07.12.2024Австрия — Бундеслига16-й тур2 : 2Рапид В
01.12.2024Австрия — Бундеслига15-й турРапид В0 : 1
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й турРапид В1 : 1
23.11.2024Австрия — Бундеслига14-й тур0 : 0Рапид В
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й турКопенгаген2 : 0
02.12.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 17-й турКопенгаген3 : 1
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур1 : 2Копенгаген
24.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 16-й турКопенгаген2 : 1
10.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 15-й тур1 : 1Копенгаген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси515
2
1/8 финала
Витория Гимарайнш513
3
1/8 финала
Фиорентина512
4
1/8 финала
Легия512
5
1/8 финала
Лугано512
6
1/8 финала
Шэмрок Роверс511
7
1/8 финала
Серкль Брюгге510
8
1/8 финала
Ягеллония510
9
Плей-офф
Рапид В510
10
Плей-офф
АПОЭЛ510
11
Плей-офф
Юргорден510
12
Плей-офф
Пафос59
13
Плей-офф
Гент59
14
Плей-офф
Олимпия Л59
15
Плей-офф
Хайденхайм59
16
Плей-офф
Копенгаген58
17
Плей-офф
Бетис57
18
Плей-офф
Панатинаикос57
19
Плей-офф
Викингур Р57
20
Плей-офф
Борац Б-Л57
21
Плей-офф
Омония56
22
Плей-офф
Млада-Болеслав56
23
Плей-офф
Хартс56
24
Плей-офф
Истанбул Башакшехир55
25 Целе54
26 Мольде54
27 ТСЦ54
28 Астана54
29 ХИК54
30 Санкт-Галлен54
31 Ноа54
32 ТНС53
33 Динамо Мн53
34 ЛАСК52
35 Петрокуб51
36 Ларн50

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