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Представители Рашфорда проведут переговоры с «Миланом»

Дата публикации: 08-01-2025

Агенты Маркуса Рашфорда находятся в Италии, где в скором времени проведут переговоры с «Миланом». Информацию, ссылаясь на Лоури Уайтвелла из «The Athletic», опубликовал Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что начало переговоров запланировано на 8-е января. «Россонери» намерены уточнить условия арендного соглашения. В клубе хотят закрыть сделку в максимально короткие сроки. Вместе с тем переговоры пока находятся в начальной фазе.

Помимо «Милана», агенты англичанина планируют обсудить условия сотрудничества с «Боруссией» из Дортмунда и другими командами, название которых не раскрывается.

Соглашение нападающего с «МЮ» истекает в 2028 году. В этом сезоне Рашфорд принял участие в 24 играх «манкунианцев» (7 забитых мячей, 3 ассиста).

Transfermarkt.de оценивает Маркуса в 55 млн евро.

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