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Официально: Поттер – новый главный тренер «Вест Хэма»

Дата публикации: 09-01-2025

Грэма Поттера назначили тренером «Вест Хэм Юнайтед». Информацию «молотобойцы» опубликовали на своем сайте.

Пресс-служба лондонской команды сообщила, что договор со специалистом будет действовать 2,5 года. В «Вест Хэме» отметили востребованность и должную квалификацию наставника, ожидавшего нового вызова с весны 2023 года.

Первую игру у руля «молотобойцев» Поттер проведет 10-го января. Его команде предстоит встретиться с «Астон Виллой» в рамках Кубка Англии.

Прежним наставником «Вест Хэма» был Хулен Лопетеги, которого уволили после разгрома от «Ман Сити» (1:4).

В текущем сезоне лондонцы после 20 туров расположились на 14-й позиции в таблице АПЛ, имея в своем активе 23 набранных очка.

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