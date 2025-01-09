Назван заработок Неймара за 2024 год

Дата публикации: 09-01-2025

СМИ раздобыли информацию относительно заработка Неймара в 2024 году.



Как уверяет «Footmercato», звездный бразилец, находящийся на контракте у «Аль-Хиляля», получил от саудовского клуба 101 000 000 евро в качестве выплат по заработной плате. Примечательно, что крайний нападающий выходил на поле лишь дважды (всего 42 минуты).



С осени 2023-го Неймар лечил порванные «кресты». В октябре прошлого года он вернулся в обойму команды, но уже в начале ноября снова оказался в лазарете из-за повреждения подколенного сухожилия.



Напомним, «Аль-Хиляль» купил вингера у «ПСЖ» летом 2023-го, выложив за него 90 миллионов евро. Трудовой договор игрока с «сине-белыми» рассчитан до конца этого сезона.



«Трансфермаркт» оценивает 32-летнего бразильца в 15 млн евро.