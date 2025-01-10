04:49 ()
Свернуть список

Осер - Лилль 10 Января прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
10 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Осер
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лилль, которое состоится 10 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Лилль
Лилль
40 Мартиника вр Тео Де Персен
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
4 Бразилия зщ Жубал
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
26 Франция зщ Поль Жоли
14 Гана зщ Гидеон Менса
42 Гана пз Элиша Овусу
18 Сенегал пз Ассан Диуссе
10 Франция пз Гаэтан Перрен
17 Мали пз Лассин Синайоко
25 Кот-д'Ивуар нп Хамед Жуниор Траоре
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Алжир зщ Айсса Манди
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
17 Бельгия пз Нгалайель Мукау
10 Франция пз Реми Кабелла
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Осер1 : 1Лилль
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Лилль4 : 1Осер
18.12.2021 Кубок Франции 1/32 финала Лилль3 : 1Осер
29.10.2013 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Лилль0 : 1 ДВОсер
03.03.2012 Франция - Лига 1 26-й тур Лилль2 : 2Осер
15.10.2011 Франция - Лига 1 10-й тур Осер1 : 3Лилль
06.02.2011 Франция - Лига 1 22-й тур Осер1 : 1Лилль
19.09.2010 Франция - Лига 1 6-й тур Лилль1 : 0Осер
28.02.2010 Франция - Лига 1 26-й тур Лилль1 : 2Осер
25.10.2009 Франция - Лига 1 10-й тур Осер3 : 2Лилль
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 3 : 1Осер
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала Осер0 : 1
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Осер2 : 2
06.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Осер0 : 0
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 2 : 0Осер
04.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Лилль1 : 1
20.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 1Лилль
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 1 : 1Лилль
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Лилль3 : 2
06.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Лилль3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1633
3
Лига чемпионов
Монако1630
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1628
5
Лига Европы
Лион1628
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1627
7 Ланс1624
8 Тулуза1624
9 Осер1621
10 Страсбург1620
11 Реймс1620
12 Брест1619
13 Ренн1617
14 Анже1616
15 Сент-Этьен1616
16
Стыковая зона
Нант1615
17
Зона вылета
Гавр1612
18
Зона вылета
Монпелье169

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close