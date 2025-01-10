Осер - Лилль 10 Января прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
10 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лилль, которое состоится 10 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Лилль
Лилль
|40
|вр
|Тео Де Персен
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|26
|зщ
|Поль Жоли
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|42
|пз
|Элиша Овусу
|18
|пз
|Ассан Диуссе
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|10
|пз
|Реми Кабелла
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Бруно Женезио
История личных встреч
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|4 : 1
|18.12.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 1
|29.10.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|03.03.2012
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|15.10.2011
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 3
|06.02.2011
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|19.09.2010
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|28.02.2010
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 2
|25.10.2009
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|20.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|16
|27
|7
|Ланс
|16
|24
|8
|Тулуза
|16
|24
|9
|Осер
|16
|21
|10
|Страсбург
|16
|20
|11
|Реймс
|16
|20
|12
|Брест
|16
|19
|13
|Ренн
|16
|17
|14
|Анже
|16
|16
|15
|Сент-Этьен
|16
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|16
|15
| 17
Зона вылета
|Гавр
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|16
|9