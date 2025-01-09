«Айнтрахт» хочет получить € 80 млн за Мармуша, игрок договорился с «Сити»

Дата публикации: 09-01-2025

Следующим клубом Омара Мармуша, вероятнее всего, станет действующий чемпион Англии «Манчестер Сити».



По данным инсайдера Флориана Плеттенберга из «Sky Sport Germany», центрфорвард «Айнтрахта» уже полностью согласовал условия контракта с «горожанами». Теперь «Сити» предстоит договориться о трансфере с руководством немецкой команды.



«Орлы» рассчитывают получить за египтянина не менее 80 млн евро. Ожидается, что английская сторона сделает официальное предложение по Омару до конца недели.



На счету Мармуша в текущем сезоне 18 голов и 12 ассистов в 24 матчах во всех турнирах. Его договор с «Айнтрахтом» действует до 30.06.2027.