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Райо Вальекано - Сельта 10 Января прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
10 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Райо Вальекано
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Сельта, которое состоится 10 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Сельта
Виго
1 Испания вр Дани Карденас
24 Франция зщ Флорьян Лежён
16 Гана зщ Абдул Мумин
2 Румыния зщ Андрей Рациу
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
6 Сенегал пз Пате Сисс
17 Испания пз Унай Лопес
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
11 Франция пз Ранди Нтекья
7 Испания нп Иси Паласон
21 Испания нп Адриан Эмбарба
13 Испания вр Висенте Гуайта
3 Испания зщ Оскар Мингеса
22 Испания зщ Хавьер Манкильо
2 Швеция зщ Карл Старфельт
20 Испания зщ Маркос Алонсо
8 Испания пз Фран Бельтран
6 Гвинея пз Илаш Мориба
30 Испания нп Уго Альварес
12 Испания нп Альфонсо Гонсалес
7 Испания нп Борха Иглесиас
18 Испания нп Пабло Дуран
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Испания Клаудио Хиральдес
История личных встреч
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Сельта0 : 0Райо Вальекано
11.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Райо Вальекано0 : 0Сельта
11.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Сельта3 : 0Райо Вальекано
10.11.2022 Испания - Примера 14-й тур Райо Вальекано0 : 0Сельта
05.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Сельта2 : 0Райо Вальекано
01.11.2021 Испания - Примера 12-й тур Райо Вальекано0 : 0Сельта
18.05.2019 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 2Райо Вальекано
11.01.2019 Испания - Примера 19-й тур Райо Вальекано4 : 2Сельта
24.01.2016 Испания - Примера 21-й тур Райо Вальекано3 : 0Сельта
29.08.2015 Испания - Примера 2-й тур Сельта3 : 0Райо Вальекано
03.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 1 : 3Райо Вальекано
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур 1 : 1Райо Вальекано
18.12.2024 Испания — Примера 12-й тур 1 : 1Райо Вальекано
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Райо Вальекано3 : 3
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 0 : 1Райо Вальекано
05.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 2 : 3Сельта
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Сельта2 : 0
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 1 : 0Сельта
06.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Сельта2 : 0
03.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 7Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
2
Лига чемпионов
Атлетико М1841
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1830
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1825
8 Жирона1825
9 Бетис1825
10 Осасуна1825
11 Сельта1824
12 Лас-Пальмас1822
13 Севилья1822
14 Райо Вальекано1822
15 Леганес1818
16 Алавес1817
17 Хетафе1816
18
Зона вылета
Эспаньол1815
19
Зона вылета
Вальядолид1812
20
Зона вылета
Валенсия1812

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