Райо Вальекано - Сельта 10 Января прямая трансляция
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
10 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Сельта, которое состоится 10 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Сельта
Виго
|1
|вр
|Дани Карденас
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|пз
|Пате Сисс
|17
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|11
|пз
|Ранди Нтекья
|7
|нп
|Иси Паласон
|21
|нп
|Адриан Эмбарба
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|30
|нп
|Уго Альварес
|12
|нп
|Альфонсо Гонсалес
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|18
|нп
|Пабло Дуран
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|11.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|10.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|05.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|01.11.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|11.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|4 : 2
|24.01.2016
|Испания - Примера
|21-й тур
|3 : 0
|29.08.2015
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 0
|03.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 3
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|18.12.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 3
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 3
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|18
|25
|8
|Жирона
|18
|25
|9
|Бетис
|18
|25
|10
|Осасуна
|18
|25
|11
|Сельта
|18
|24
|12
|Лас-Пальмас
|18
|22
|13
|Севилья
|18
|22
|14
|Райо Вальекано
|18
|22
|15
|Леганес
|18
|18
|16
|Алавес
|18
|17
|17
|Хетафе
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|18
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|18
|12