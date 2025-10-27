Разоблачено, что Карвахаль и Винисиус сказали Ямалю в момент его жеста с призывом к тишине

Дата публикации: 27-10-2025 11:11

Капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль и бразильский вингер Винисиус Жуниор попали в центр внимания после напряжённого матча с «Барселоной», который завершился победой «Королевского клуба» со счётом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги. После финального свистка оба футболиста обратились к юному игроку соперника — Ламину Ямалю. Они призвали его замолчать, продемонстрировав характерный жест пальцем у рта, напоминая о сдержанности на поле и за его пределами.

Журналист и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился в своих соцсетях словами Карвахаля, сопровождавшими этот эпизод: «Ты слишком много болтаешь. Ну давай, скажи что-нибудь сейчас», — именно так игроки мадридского клуба упрекнули своего оппонента за излишне громкие высказывания до поединка.

Конфликт разгорелся из-за поведения Ямаля, который перед матчем публично позволил себе неуважительные высказывания в адрес соперника и сделал провокационный пост в социальных сетях. Эти слова не только раззадорили «сливочных», но и вылились в потасовку на поле после окончания игры. Стоит отметить, что по ходу встречи Ямаль результативными действиями не отметился и не смог помочь «Барселоне» избежать поражения в принципиальнейшем противостоянии.