Дата публикации: 27-10-2025 11:12

Отец талантливого вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, Аммунир Насруи, публично поддержал своего сына после драматичного поражения каталонцев в гостевом матче Примеры против мадридского «Реала», завершившемся со счётом 1:2.

«Вам просто повезло, что ему сейчас всего лишь 18 лет. Увидимся в Барселоне», — написал Аммунир Насруи на своей странице в одной из социальных сетей, обращаясь к болельщикам и игрокам соперника, и тем самым выразил уверенность в большом будущем сына.

Стоит напомнить, что перед этим матчем молодой игрок оказался в центре громкого скандала. Он сделал резкие заявления в адрес «Реала», что вызвало негодование среди поклонников и представителей мадридского клуба. Во время самой встречи футбольное поле стало ареной напряженных эмоций: игроки «сливочных» неоднократно пытались приструнить Ламина, буквально «затыкая» ему рот прямо во время игры. После финального свистка конфликт только разгорелся, и на поле вспыхнули жаркие споры между футболистами обоих команд, снова привлекая внимание к Ямалю.

Ямал, несмотря на юный возраст, продолжает демонстрировать характер и уверенно защищать цвета «Барселоны» в больших матчах, доказывая, что у него впереди блестящая футбольная карьера.