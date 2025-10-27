Игрока «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить: задержаны подозреваемые

Дата публикации: 27-10-2025 11:13

В Санкт-Петербурге 23 октября произошло чрезвычайное происшествие: жертвой покушения стал нападающий футбольного клуба «Зенит» и игрок сборной России Андрей Мостовой. Об этом сообщает информагентство «РИА Новости».

По информации источников, несколько неизвестных попытались насильно посадить Мостового в автомобиль. Футболиста схватили за руки, пытаясь затянуть внутрь машины, но спортсмену удалось отбиться от нападавших благодаря вовремя подоспевшему проходившему мимо человеку, который не остался безучастным и помог футболисту избежать похищения. Все подозреваемые были оперативно задержаны правоохранительными органами.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале заявила, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемых по делу о попытке похищения именитого футболиста, а также по делу похищения предпринимателя. Таким образом, покушение на Мостового рассматривается как часть целой серии преступлений, связанных с похищением.

Стоит отметить, что накануне Андрей Мостовой принял участие в важном матче «Зенита» против московского «Динамо», отличившись забитым голом за свою команду.

Как сообщили различные источники, бизнесменом, ставшим второй жертвой покушения, оказался Сергей Селегеня, учредитель строительной компании Fizika Development. Он является зятем Вячеслава Макарова — бывшего спикера городского парламента и депутата Государственной Думы. К счастью, благодаря быстрым действиям полиции преступников удалось задержать и предотвратить исполнение их намерений.