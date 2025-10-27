Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль собирается приобрести особняк, где ранее проживали Пике и Шакира

Дата публикации: 27-10-2025 11:15

Молодой нападающий футбольного клуба «Барселона» Ламин Ямаль собирается приобрести роскошный особняк, который ранее принадлежал бывшему звездному защитнику «Барсы» Жерару Пике и известной певице Шакире. Об этом сообщает издание Sport.es со ссылкой на El País. Ожидается, что футболист будет проживать в этом доме вместе со своей нынешней избранницей, популярной певицей Ники Николь. Такой переезд позволит Ямалю оказаться в самом сердце элитного района.

Отмечается, что после покупки этой недвижимости Ламин станет соседом по жилому комплексу Ciutat Diagonal в престижном районе Эсплугес-де-Льобрегат для своих одноклубников Алехандро Бальде и Рональда Араухо. Данный жилой комплекс славится своим высоким уровнем приватности, роскошной инфраструктурой и атмосферой уединения, что делает его одним из самых желанных мест среди испанских знаменитостей и игроков футбольных топ-клубов.

В текущем сезоне молодой форвард уже успел порадовать болельщиков продуктивной игрой: Ямаль принял участие в восьми матчах в Ла Лиге и Лиге чемпионов УЕФА, где отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Эта покупка является ещё одним подтверждением стремительного роста популярности футболиста и его статуса в современном мировом футболе.